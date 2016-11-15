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    Россия примет Румынию в пятом матче под руководством Черчесова

    Сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится контрольный поединок сборных России и Румынии. Для Станислава Черчесова этот матч станет пятым на посту главного тренера национальной команды. В четырех предыдущих играх россияне добыли одну победу, один раз сыграли вничью и дважды потерпели поражение, причем последнее – от не самой сильной сборной Катара (1:2). Смогут ли футболисты сборной реабилитироваться при родных болельщиках? Увидим.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча Россия – Румыния. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 18:19
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 20:32

      Семенов сообразил чистый пеналь! Но судья побоялся чего-то! Нужен был судья не из Белоруссии!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 19:44

      Сейчас смотрю матч и как ПРОТИВНО слушать комментаторов! "У нас НЕЗАМЕНИМЫЕ АКИНФЕЕВ (пропускающий с 30-ти метров между рук и, накосячивший в Бразилии и во Франции) и Березуцкий ("отпетый косяк", последний раз доказал с Коста-Рикой, еще и "расписался"-гол в свои ворота) без них никак"! Это что за ПИАР? Сейчас Березуцкого нет, Но Акинфеев "бабочку" пустит! И будет 0:1! В стартовом составе забивать-то некому!

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Serjoga 15 ноября 2016, 19:50

      Согласен. Просто противно. А сколько раз они произнесли фамилию Кокорин. Он ничего не сделал ( да как и вся команда) а какой пиар.

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Serjoga 15 ноября 2016, 20:03

      На счёт Акинфеева не согласен, он лучший вратарь на данный моменты в России, сколько раз выручал сборную, сколько мячей потащил!!! да и Березуцкиий, хоть и не всегда выручает, но опыта ему не занимать - в сложных ситуациях он надёжен!!! На данном этапе проблема сборной России в том что нет сыгранности - взаимопонимания... ну и конечно нападение хромает...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 19element87 15 ноября 2016, 20:16

      Надежность Березуцкого и Игнашевича "доказана в ЛЧ! Ни одного матча на 0! Это надежность?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BYAKONERI 15 ноября 2016, 20:22

      У нас много вратарей одного уровня: Акинфеев, Джанаев, Беленов, Рыжиков, Крицюк...! Все ошибаются, все гадают, все выручают, но превознесли одного Игорька, но я не помню ни одного момента, когда бы он шел в ноги руками и головой! Это психология, и в этом он проигрывает Джанаеву, Рыжикову, Крицюку, Селихову! Просто у нас одного восхвалили (либо проплачено) и все остальные по боку! За один "косяк" в советские времена про Филимонова забыли на 16 лет, а Акинфеев после Бразилии еще и во Францию поехал и сейчас НЕЗАМЕНИМЫЙ! Парадокс!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Serjoga 15 ноября 2016, 20:31

      У всех ляпы бывают... да и не забывайте что они с европейскими топ клубами встречаются в ЛЧ!!! Были бы они так плохи, не видать бы нам тогда кубка УЕФА и триумфа на ЧЕ в 2008 году!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 19:34

      0:1! Без вариантов!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 ноября 2016, 19:03

      на Румын поставил, коэффициент больно хорош.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > афоня72 15 ноября 2016, 19:50

      Удачи.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 ноября 2016, 18:55

      Смотреть не буду, по текстовой трансляции послежу, смотреть там просто не на что

      4
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      Рейтинг: +32

      dimonvaganov777 15 ноября 2016, 18:54

      Румыны на ЧЕ очень достойно выступали, хоть и тоже только 1 очко смогли урвать.

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 15 ноября 2016, 11:25

      Пора уже побеждать, тем более дома играем.

      2
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 15 ноября 2016, 10:57

      ничейка будет

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 15 ноября 2016, 10:52

      да наберите пацанов по 18 лет, те хоть бегать будут

      3
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      Рейтинг: +108

      dimsok 15 ноября 2016, 10:35

      0:4?

      3
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