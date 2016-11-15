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Уткин: «В России сборной нет. Это закончившийся проект»

15 ноября 2016, 01:51
34

Известный телекомментатор Василий Уткин дал понять, что не намерен смотреть товарищеский матч сборной России против команды Румынии, которой пройдет во вторник в Грозном.

«Мне кажется, у нас сборной нет. Это абсолютно закончившийся проект. Мне не интересно смотреть на сборную. Я не уверен, что завтра буду смотреть. Я, может быть, в одном из баров поработаю, но исключительно для того, чтобы поддержать бизнес, потому что лично мне совершенно не интересно.

Я был очень вдохновлен словами Виталия Мутко о том, что мы должны поддерживать сборную и верить в нее. Вот только для того мне министры и нужны, чтобы подсказывать, чего я должен. Никто никому ничего не должен. Мне сейчас глубоко безразлична сборная России. Почему я должен заставлять себя и интересоваться тем, что интереса не представляет? Ну вот я, допустим, посмотрел игру с Катаром. Что в ней такого случилось? Вот я, обладающий довольно серьезным опытом как болельщик, я много матчей видел — ну что я здесь не могу себе представить? Для чего мне ее смотреть полтора часа? Чтобы что? Чтобы поддержать?

То, что происходит со сборной России, легко происходит без моего участия, мое участие на это никакого воздействия не оказывает. Я не вижу никакой связи между своими эмоциями и игрой сборной, она утрачена, эта связь. И сборная утрачена. И я много раз говорил, что ничего хорошего не жду, и объяснял почему. Вот оно, это нехорошее, наступило.

Румыны, которые тоже непонятно на что похожи, чудовищно вошли в сезон... В Грозном даже диктора заменили, там вообще смотреть не на что! Афиша матча провалена абсолютно. Пусть сборная что-нибудь покажет, тогда я, может быть, посмотрю. Я примерно представляю, что там будет происходить. Если будет не так, мне будет интересно посмотреть следующий матч, но завтра? Есть масса способов провести время интереснее», – заявил Уткин.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия Россия Румыния Уткин Василий
Комментарии (34)
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SoccerIlya
1479167551
Василий по делу говорит, согласен!
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Михаил Шевченко
1479168489
Вася молодец!!!!
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Серж Шиман
1479170770
нет самой сборной
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sprint5
1479176132
велика честь не хочешь не смотри
Ответить
sergan113
1479179685
Не было бы интересно наверное не писал бы такие смачные комментарии. Нас то обмануть можешь, себя не обманывай.
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super.zenitchik
1479184278
Все русофобные Утки, отрицающие Русский мир, улетели на «Эхо Москвы», где их и отстрелят. Как Улюкаева. Я, зенитчик, первым быть согласен. У меня хорошая зенитка, смотри на аватарке.
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Superviser77
1479187159
Это его личное мнение, но к сожалению оно выражает мнение абсолютного большинства....
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loboda2012
1479187446
Молодец коментарор Уткин! Сказал все правильно и по делу. Это сборище уродов и "инвалидов" не способны играть вообще. Они у сборной Катара выиграть не смогли. Уровень сборной России, это борьба в специальном чемпионате на ряду со сборными Сан-Марино, Лихтенштейном, Македоней, хотя они и там будут последними. Какое государство и правительство, такая и сборная.
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richi
1479187565
Уткин лучше со своим другом Борей Моисеевым пообщается. Ему это гораздо интересней.
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bolela_16
1479188098
Мудко, не пора ли за Улюкаевым???
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