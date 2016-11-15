Уткин: «В России сборной нет. Это закончившийся проект»

Известный телекомментатор Василий Уткин дал понять, что не намерен смотреть товарищеский матч сборной России против команды Румынии, которой пройдет во вторник в Грозном.

«Мне кажется, у нас сборной нет. Это абсолютно закончившийся проект. Мне не интересно смотреть на сборную. Я не уверен, что завтра буду смотреть. Я, может быть, в одном из баров поработаю, но исключительно для того, чтобы поддержать бизнес, потому что лично мне совершенно не интересно.

Я был очень вдохновлен словами Виталия Мутко о том, что мы должны поддерживать сборную и верить в нее. Вот только для того мне министры и нужны, чтобы подсказывать, чего я должен. Никто никому ничего не должен. Мне сейчас глубоко безразлична сборная России. Почему я должен заставлять себя и интересоваться тем, что интереса не представляет? Ну вот я, допустим, посмотрел игру с Катаром. Что в ней такого случилось? Вот я, обладающий довольно серьезным опытом как болельщик, я много матчей видел — ну что я здесь не могу себе представить? Для чего мне ее смотреть полтора часа? Чтобы что? Чтобы поддержать?

То, что происходит со сборной России, легко происходит без моего участия, мое участие на это никакого воздействия не оказывает. Я не вижу никакой связи между своими эмоциями и игрой сборной, она утрачена, эта связь. И сборная утрачена. И я много раз говорил, что ничего хорошего не жду, и объяснял почему. Вот оно, это нехорошее, наступило.

Румыны, которые тоже непонятно на что похожи, чудовищно вошли в сезон... В Грозном даже диктора заменили, там вообще смотреть не на что! Афиша матча провалена абсолютно. Пусть сборная что-нибудь покажет, тогда я, может быть, посмотрю. Я примерно представляю, что там будет происходить. Если будет не так, мне будет интересно посмотреть следующий матч, но завтра? Есть масса способов провести время интереснее», – заявил Уткин.