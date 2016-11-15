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    Шевченко: «Рассматриваем матч с Сербией в очень серьезном контексте»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Сербии.

    — Для начала хотел бы сказать, что очень рад быть здесь в Харькове. Очень приятно, что этот стадион вновь открыт для большего футбола. Для нас очень важно порадовать болельщиков хорошим футболом.

    — Вы определились с составом на завтрашний матч?

    — Мы определяемся. Моя задача — дать возможность сыграть тем, кто сыграл меньше матчей. Именно от этого мы и будем исходить. Добавлю, что Сербия — очень хорошая команда.

    — Рассматриваете ли вы этот матч с прицелом на следующий год?

    — Я рассматриваю этот матч в очень серьезном контексте. Мы сыграли четыре официальных игры. Завтрашний матч — это возможность увидеть в деле тех футболистов, которые до этого играли меньше. Возможно, мы даже изменим схему нашей игры. Сербия — очень сильный соперник, против которого нам нужно настроиться самым серьезным образом. С другой стороны, я бы не рассматривал этот матч, как подготовку к Хорватии.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    15.11.2016 01:20
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