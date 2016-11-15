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    Маротта: «Витсель? Мы все видели, чем могут закончиться переговоры с «Зенитом»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном приобретении полузащитника «Зенита» Акселя Витселя этой зимой.

    «Витсель — особый случай, мы все прекрасно видели, как могут закончиться переговоры с «Зенитом». По правде говоря, я хотел бы, чтобы зимнее трансферное окно вообще отменили», – заявил Маротта.

    Источник: Football Italia

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    15.11.2016 00:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 15 ноября 2016, 17:54

      Юве обосрались,думая,что раз они являются большим клубом,то могут диктовать свои условия.Но Зенит указал им что они на самом деле из себя представляют,и что они не "пупы" мира,и не им диктовать условия.Хорошая тенденция

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6332

      порт 15 ноября 2016, 17:19

      Отсочмекайте.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 ноября 2016, 17:09

      Надоели уже)

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 ноября 2016, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен полностью -очень не лестное мнение о Зените.Богатый клуб,а за копейку удушаться.

      -8
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      Рейтинг: +76

      прабабушка_краба > Диктор 15 ноября 2016, 18:29

      дело не в деньгах, а в том что официальное предложение поступило прямо перед закрытием ТО.

      4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 ноября 2016, 10:42

      ...не хрен до последнего дня "тянуть"-хотели выторговать "копеечку"...

      8
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 15 ноября 2016, 09:29

      Договариваться надо уметь.

      6
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > neveldomha 15 ноября 2016, 10:04

      Правильно, Зенит своих по-дешевке не сдает. Да и вообще, Аксель нам самим нужен.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 ноября 2016, 09:09

      Не мешай Зениту за так Витселя отпустить!

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 15 ноября 2016, 04:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот опустил так опустил зинаиду,реклама на весь футбольный мир-в зине пиздаболы работают

      -15
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > lra 15 ноября 2016, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      собственным говном не захлебнись

      -7
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > lra 15 ноября 2016, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вызывай МЧС,может они помогут))))

      -5
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