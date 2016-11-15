Маротта: «Витсель? Мы все видели, чем могут закончиться переговоры с «Зенитом»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном приобретении полузащитника «Зенита» Акселя Витселя этой зимой.

«Витсель — особый случай, мы все прекрасно видели, как могут закончиться переговоры с «Зенитом». По правде говоря, я хотел бы, чтобы зимнее трансферное окно вообще отменили», – заявил Маротта.