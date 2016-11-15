Маротта: «Витсель? Мы все видели, чем могут закончиться переговоры с «Зенитом»

Юве обосрались,думая,что раз они являются большим клубом,то могут диктовать свои условия.Но Зенит указал им что они на самом деле из себя представляют,и что они не "пупы" мира,и не им диктовать условия.Хорошая тенденция
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном приобретении полузащитника «Зенита» Акселя Витселя этой зимой.
«Витсель — особый случай, мы все прекрасно видели, как могут закончиться переговоры с «Зенитом». По правде говоря, я хотел бы, чтобы зимнее трансферное окно вообще отменили», – заявил Маротта.