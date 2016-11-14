Дементьев: «Диктору в Грозном по силам растормошить «суперзвезд» из сборной»

Комментатор Первого канала Кирилл Дементьев, который будет работать на товарищеском матче между сборными России и Румынии, поделился ожиданиями от игры.

– Стадион действительно отличный, комментаторская позиция удобная. Не очень только понятно, зачем на «Ахмат-Арене» беговые дорожки, но, видимо, так надо.

– Получили ли от руководства канала какие-то указания, о чем стоит говорить, а о чем нет, комментируя матч из Грозного?

– Нет, ни слова. Придется руководствоваться своим умом.

– Выбор места проведения матча считаете удачным?

– В нынешней ситуации – да. Погода нормальная, газон к игре будет хороший. Интерес к матчу будет огромным.

Ну, и диктору здешнему будет по силам растормошить наших «суперзвезд»! Так что на диктора очень рассчитываем!