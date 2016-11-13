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    О'Нил: «ЧМ в России все еще в тысяче миль от нас»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил пообщался с журналистами после матча квалификации ЧМ-2018 с Австрией (1:0).

    «Австрия, естественно, будет расстроена, потому что они потеряли три очка. Но что-то подсказывает мне, что у этой команды еще есть шанс. Мы всегда считали, эта группа будет ровной, и я думаю, что команды будут по-прежнему отбирать очки друг от друга. Я рад, что мы выиграли, очень приятно иметь 10 очков после четырех матчей, но ЧМ в России все еще в тысяче миль от нас», — сказал он.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2016 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 ноября 2016, 13:13

      От Дублина до Санкт-Петербурга более 1400 миль. 400 миль уже позади...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 ноября 2016, 11:02

      Взял пример с Раньери???

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