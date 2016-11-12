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    Желудков: «Сборная России – не команда, а шига-пуга какая-то. Как попали на ЧМ-2018, так с него и вылетим»

    Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков пессимистично смотрит на перспективы сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению экс-футболиста, если бы национальная команда не была хозяйкой турнира, то не пробилась бы на турнир через отборочные матчи.

    – Почему проигрываем Катару, который в конце первой сотни мирового рейтинга?

    – Тренер говорит, что налаживает связи. Хотя, сколько можно… До чемпионата мира — полтора года, считай, пора уже с командой знакомиться, а мы только учим фамилии игроков, которых вызывают. Нет лучше у нас, значит. Это не команда, а шига-пуга какая-то.

    – Слабейший вариант сборной за последние годы?

    – Если тренер считает, что эти игроки лучшие, значит, да. Хорошо, что попали на чемпионат мира без предварительных игр. Но, как попали, так и вылетим. Был бы отбор, никуда не вышли бы с такой командой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.11.2016 22:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 ноября 2016, 12:39

      Слово то какое мудреное! Слуцкий проще выразился и точнее.

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 13 ноября 2016, 09:38

      Зато есть куча людей, неоднократно их коменты встречаю, которые повторяют за бездарями что нам никто ничего не должен. Так и хочется таким придуркам совковой лопатой по хлебалу врезать. Если нам никто ничего не должен, то распустите сборную и не играйте вообще в футбол.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Gerero2198 13 ноября 2016, 16:52

      нам действительно нечегего делать в этом виде спорта.Последний пшик был на евро 2008 дальше пропасть бесперспективная.уже почти 2017 год не надоело это гавно смотреть и ждать...уже 9 лет всё ждут и ждут.....

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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 ноября 2016, 09:13

      Разве Юрий Америку открыл, или сказал что-то непотребное? Пока не поздно, надо гнать Мутка и убирать Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 ноября 2016, 08:07

      все правильно человек сказал

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      Рейтинг: +10

      PAKETA 13 ноября 2016, 06:39

      Мы все умрёёём!! нафига жить вообще )

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 03:52

      Хорошо сказал, главное что в тему. Что мы можем ожидать от такой сборной, правильно, только... простите, дальше только непечатное...

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      Рейтинг: +663

      88serega88 13 ноября 2016, 02:49

      ну это да!!! на Кубке Конфедерации еще отполощут

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 ноября 2016, 02:49

      Да ясно все и так,это Обама виноват

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 13 ноября 2016, 02:32

      Вы что товарищи это все госдеп виноват епта. Киселев дурного не скажет)))

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 13 ноября 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а я бы с ЭТОГО жЕлудка спросил , как он оСсилил сборную!!!мастер спорта бля

      -4
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