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    Путин пообещал, что все арены к ЧМ-2018 будут сданы вовремя

    По заверению президент России Владимира Путина, все арены, которые примут матчи чемпионата мира-2018, будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки. В настоящее время лишь два стадиона мундиаля являются действующими – «Открытие Арена» и «Казань Арена». Ранее СМИ сообщали о некоторых проблемах, возникших при строительстве арен в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Волгограде.

    «Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно. Все в режиме, где-то есть небольшие какие-то отставания, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано», – подчеркнул глава Российской Федерации.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2016 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 ноября 2016, 18:16

      Мечта! Из-за провала подготовки к ЧМ 2018 в России провести Кубок Конфедерации и ЧМ 2018 в Англии.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 16:01

      У В.В. Путина и Д.А. Медведева очень "надёжный" исполнитель по всем
      вопросам, касающихся футбола в России-это знаменитый Мудко. Так что
      опасаться за ввод стадионов им не стоит, лапшу на уши им он повесил.

      -1
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