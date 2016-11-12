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    Глушаков: «Нельзя так просто взять и обыграть Катар»

    Хавбек «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, чего не хватило национальной команде для победы в контрольном поединке с Катаром (1:2). По его словам, игроки не всегда выполняли установку главного тренера Станислава Черчесова на протяжении матча.

    «Не хочется сравнивать Черчесова с Каррерой, каждый из них дает что-то особенное. Главный тренер сборной сказал, что объяснил команде, что такое ответственность? Мы получили от тренера, и заслуженно, потому что то, что он требовал в матче с Катаром, не всегда выполнялось.

    Все пишут, что плохо сыграли, но если бы мы забили свои моменты, то никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Взаимопонимания не хватает, но ведь у нас было действительно много шансов. Как на это реагировать болельщикам? Болельщики… Они всегда хотят, чтобы мы побеждали, но нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар. Надо двигаться дальше и исправлять ошибки. Мы хотим забивать и побеждать. Для этого нужно по воротам попадать», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 15:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 12 ноября 2016, 21:18

      Было не много шансов, а было много свиней! А чё с них взять? АЕК и есть Санк-Галлен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 12 ноября 2016, 20:15

      че у всех так бомбит,рано выводы еще делать,ближе к ЧМ или к кубку конедераци будем говорить)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 12 ноября 2016, 19:38

      с такой психологией не то что ЛЧ, ЛЕ противопоказана...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 ноября 2016, 19:03

      а вот Сан-Марино можно "взять"..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > neofizer 12 ноября 2016, 21:18

      С Глушаком - навряд-ли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2016, 18:14

      Настоящий спартаковец - интеллектуал!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 12 ноября 2016, 17:54

      Катар нужно было выносить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 ноября 2016, 16:36

      Ну тогда значит вас разогнать надо, а в сборную набрать ребят, которые всё-таки могут Катар обыграть. Согласен даже на пацанов из соседнего двора, у них в отличии от вас, небожителей, хотя бы ЧЕСТЬ есть !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 16:14

      Болельщики хотят чтобы Вы (футболисты) побеждали, но не забывай, что они
      хотят ещё чтобы Вы и красиво играли и забивали мячи, а не топтались на поле
      как сонные мухи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      Niepel 12 ноября 2016, 16:10

      "По воротам попадать!" А кто вам мешал? Попадали бы, убогие!

      5
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      Рейтинг: +151

      Niepel 12 ноября 2016, 16:08

      Неужели Глушаков такой тупой???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma > Niepel 12 ноября 2016, 16:19

      Было у папы 3 сына, 2е умных а 3й футболись

      1
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      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > Niepel 12 ноября 2016, 19:39

      а зачем ему мозг?

      2
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