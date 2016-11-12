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    Лев установил новый рекорд по числу побед на посту главного тренера сборной Германии

    Нанеся вчера сокрушительное поражение Сан-Марино (8:0) в поединке четвертого тура группового раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2018, сборная Германии добилась 95-й победы под руководством Йоахима Лева.

    Таким образом, 56-летний специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей на посту рулевого национальной команды, превзойдя достижение Зеппа Хербергера (94 победы). Отметим, что при этом в активе Лева значатся 142 встречи, в то время как у Хербергера – 167.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      tima0898 12 ноября 2016, 18:02

      Ну чего вы букву "ё" не пишите. Как нерусские!

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