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    Чугайнов: «Семин в целом все тот же, а вот огонек – уже нет»

    Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о главном тренере железнодорожников Юрии Семине. По его словам, 69-летний специалист стал менее эмоциональным, чем при их первой встрече много лет назад.

    – Сейчас Семин все тот же, что был и при первой вашей встрече?

    – В целом – да, но огонек уже не тот.

    – 69 лет – это серьезно?

    – Конечно. Сейчас он уже так прыгать не может, как в 43 года. Кажется, ему было столько, когда мы познакомились…

    – Прыгает он как раз знатно. Видели кадр этого года из Краснодара?

    – Сколько я его знаю, он был худым. С таким весом – нормальный прыжок.

    – 69 лет!

    – Человек держит себя в форме. Честно скажу, я бы так уже не смог. Но про огонек в глазах – это я уже о другом. Семину не хватает выплеска эмоций, «варежки сними» и все такое.

    – Что еще он кричал?

    – «Ууу… дуби-и-ина-а-а».

    – Мотивировало?

    – Конечно. Злишься и думаешь: «Что ты там кричишь-то»?

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      nik33 13 ноября 2016, 10:54

      да не тот Палыч...Ну а кто тот?

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 12 ноября 2016, 16:18

      хороший ты тренер, но не орел

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 12 ноября 2016, 14:57

      Хоть и все любят Палыча, я тоже сомневаюсь что паравоз щас что то показывать начнет. Хотя надежда умирает последней.

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