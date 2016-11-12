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    Булыкин надеется, что Дзюба, Смолов и Кокорин принесут пользу сборной России

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об уровне форвардов в национальной команде.

    «У нас достаточное число форвардов, которых можно упомянуть. Это Дзюба, Смолов, Кокорин, Полоз, Канунников — все приглашались в сборную, все себя показали. Не забудем и Панченко, который также дебютировал в команде. Поэтому есть из кого выбрать. Понятно, что основными считаются Дзюба, Смолов и, наверное, Кокорин. Все слышат эти фамилии, все на них надеются. И мы тоже будем надеяться, что у нашей сборной все получится и команда будет забивать с этими нападающими.

    Но хотелось бы иметь еще ребят в атаке, которые могли бы делать результат. Самое главное для нападающего — голы, и если у нас появятся забивные ребята, то их сразу надо приглашать в сборную», — сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 07:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 ноября 2016, 10:24

      Насчет Смолова согласен-а остальных гнать в шею.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 ноября 2016, 09:46

      поолная перезагрузка ..

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 09:45

      Полузащитники атакующие и думающие нужны, толку будет больше.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 ноября 2016, 09:38

      Какой Какорин на хер! Я в Черчесове разочаровался как в тренере когда он этого манекена в сборную вызвал! Пока он в сборной не будет голов и побед! И тут не причем Монте Карло! Он просто инвалид!

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