Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор на ЧМ-2018. Испания разгромила Македонию, Италия забила четыре безответных гола Лихтенштейну

    В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Италии в гостях разгромила Лихтенштейн, отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублем отметился Андреа Белотти.

    В других встречах Испания с аналогичным счетом не оставила шансов Македонии, Израиль одержал гостевую победу над Албанией.

    Отметим, что сборные Италии и Испании имеют в активе по 10 очков и делят первую строчку турнирной таблицы группы G.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа G. 4-й тур

    Лихтенштейн – Италия – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Белотти, 11; 0:2 – Иммобиле, 12; 0:3 – Кандрева, 32; 0:4 – Белотти, 44.

    Албания – Израиль – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Захави, 18 (с пенальти); 0:2 – Эйнбиндер, 66; 0:3 – Элинар, 84.

    Удаления: Джимсити, 17; Бериша, 55 – нет.

    Испания – Македония – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Велкоски, 34 (в свои ворота); 2:0 – Витоло, 63; 3:0 – Монреаль, 84; 4:0 – Адурис, 85.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2016 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 11:33

      Эх, Македония!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 ноября 2016, 07:36

      впечатляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 ноября 2016, 01:41

      Ставил на албанию (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 13 ноября 2016, 01:14

      daa

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11