Мата: «Ибрагимович постоянно шутит и подкалывает»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на атмосферу в команде.

«Он многое привнес в команду. Не только ментальность, но и свой способ понимать футбол, манеру поведения с партнерами в раздевалке.

Он правильно и в нужный момент нажимает кнопки, пытаясь мотивировать каждого. Это очень забавный парень, так что он прекрасно дополняет команду.

Он постоянно шутит, подкалывает, в нужный момент обращаясь к нужному человеку. Такой персонаж полезен в раздевалке», – сказал Мата.