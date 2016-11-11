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    Сорокин: «Красава» – дерзкое название мяча»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал форму сборной России, в которой команда будет выступать на Кубке конфедераций в будущем году, и официальный мяч турнира, получивший название «Красава».

    – Как вам форма?

    – Яркая. Красивая. Заметная. Немножко напоминает ту, что была у нашей команды в 80-х годах. Как известно, в те времена мы имели очень солидную сборную. Надеемся, что новая форма принесет удачу.

    – Почему решили сделать ее в ретро-стиле?

    – Это вопрос больше к разработчикам и РФС. Я могу лишь предположить, что в этом есть какая-то историческая связь со сборной былых годов, которая играла хорошо.

    – Почему вообще наша команда так часто меняет дизайн?

    – Тоже не могу ответить. Наверное, стремимся к совершенству, к эстетике.

    – Мяч Кубка конфедераций получил название «Красава». Не думаете, что это слишком узкороссийская тема?

    – Название яркое. Даже звучное и дерзкое. Но в то же время «красава» – эпитет, который мы слышим часто от болельщиков в адрес футболиста, забившего красивый гол. И во дворах, в любительском футболе, вы часто услышите это слово, – сказал Сорокин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 21:00
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