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    Канчельскис о матче Катар – Россия: «Это был туризм через вызов в сборную»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2). По словам Канчельскиса, его огорчило безразличие российских игроков.

    «Огорчили два момента: не было видно «искр» в глазах. Я не увидел желания любой ценой отыграться. Бывают моменты, когда надо где-то сыграть жестко, сделать злой подкат, а вместо этого – полное безразличие к игре. Ребята, по-моему, вообще забыли какой счет был в концовке на табло.

    Второе. У меня сложилось впечатление, что многие футболисты вообще приехали в Катар во многом для того, чтобы посмотреть, что это за страна. Это был туризм через вызов в сборную. А нужны не туристы, а люди, которые хотят бороться, сражаться за каждый участок поля, отнимая мяч у соперника», – сказал Канчельскис.

    Источник: Спортфакт

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    11.11.2016 16:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 ноября 2016, 00:35

      лучше и не скажешь +++

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 11 ноября 2016, 21:11

      респект.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 11 ноября 2016, 20:31

      Полностью прав !!!Туристы разбалованные деньгами!

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 11 ноября 2016, 19:07

      Надо было Панченко выпускать в основе

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bset 11 ноября 2016, 20:18

      Два дня только об этом и пишу...

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 11 ноября 2016, 18:32

      Андрей, это давно уже не проблема, а суть нашего футбола и страны в целом. Люди не хотят биться за страну, потому что им плевать на ее честь, нас итак все недолюбливают. Для чего конкретно футболистам нужен вызов в сборную? За рубежом это не просто честь, это неплохие премиальные и скауты крупных клубов, которые следят за каждым игроком, а значит есть шанс попасть в топ клуб. У нас же, ни 1 футболист не хочет ехать за рубеж, им и тут неплохо платят. Они тут звезды, у них огромные контракты, они добились всего. Что нужно Кокорину еще от жизни? Зачем отдаваться футболу, если он в топ клубе страны, на большом контракте? Его пиарят везде, где только можно, в клубе он играет довольно неплохо и замены ему просто нет, среди других россиян. Так зачем ему рыпаться куда то? Зачем ему страдать за нашу страну? Он же травму получит и сядет на лавку на долго. Он не плохой человек, он разумный, адекватный человек, который понимает что в Европе он сядет на плохой контракт и на лавку. А тут он король, плюс даже за сборную "по приколу" можно поиграть. А почему бы и нет?

      5
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 11 ноября 2016, 17:51

      УРОДЫ!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak > шеффилд таун 11 ноября 2016, 19:17

      Я думаю никто не удивится,
      Если с вами согласиться.

      -2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 11 ноября 2016, 17:45

      Зачем звать Кокорина , если он в зените покойник? Когда наконец-то зарубят зарплаты этих уродов? Вернее не зарплаты, а получки. Зарплату надо заработать! Черчесов позор, команда ...овно!

      6
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 11 ноября 2016, 17:35

      это был -позор!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 ноября 2016, 17:27

      5 минут просмотра такой игры сборной, и напрочь отбивает желание на год смотреть игру этой же сборной.

      7
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      Рейтинг: +1381

      marslond 11 ноября 2016, 17:09

      Наши даже отдыхать не умеют, а проигрывать хорошо получается.

      -2
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