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    «Манчестер Юнайтед» планирует воссоединить Озила и Моуринью

    Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, который знаком с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью по работе в «Реале».

    Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть «Арсенал». Некоторые СМИ утверждали, что в услугах Озила заинтересованы клубы из Турции, а также испанская «Барселона».

    Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 миллионов евро, а его нынешний контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.

    Источник: The Sun

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    11.11.2016 14:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 ноября 2016, 19:47

      Ути ути ути

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 11 ноября 2016, 16:41

      Может Моуринье в следующем сезоне с Фергюсоном на трибуне воссоединится!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 11 ноября 2016, 15:54

      Моуриньо переходит в Арсенал?

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 11 ноября 2016, 15:52

      Хорошая новость!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 ноября 2016, 15:31

      ну так он только недавно новый контракт подписал

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 ноября 2016, 15:29

      А на хер тренирский штаб, вместе с Моуриньо, сходить не заинтересован???

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 ноября 2016, 15:26

      МЮ нужно не Озила покупать, а сэра Алекса Фергюсона возвращать.

      4
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