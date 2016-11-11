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    Романцев: «Сборная России движется в правильном направлении»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о контрольном матче против Катара (1:2). Специалист поддержал рулевого национальной команды Станислава Черчесова.

    «Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют. Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей.

    Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить». Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

    Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды. Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей Лиги. А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2016 13:47
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 12 ноября 2016, 02:43

      Чушь какая то. Что он выбирает.Высыпал мусорный бак и там роется, что то выбирает. В действительности взял из клубов лучших игроков, а вот толку им дать не может. Чтобы создать боеспособную команду, нужен тренерский талант. А у Черчесова его нет, вот и мучается бедолага. Судя по всему ещё одно-два позорных фиаско и надо будет менять его на профессионального тренера.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 11 ноября 2016, 22:46

      Тенденция тренера понятна - просмотр будущих игроков сборной России. Но выбор этих игроков - ограничен. Причины повторять наверное не стоит. Направление "развития" футбола в России выбрана не правильно. Но, пока Мутко у руля этого "развития", лучшего ждать не приходится - а жаль. Когда это дойдет до руководства страны, тогда будет полная *опа. Но пока этому фраеру удается ездить по ушам и убеждать в правильном выборе направления "развития" футбола, то поэтому мы и получаем - то что получаем.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 ноября 2016, 18:52

      продолжение на заголовок.. в ж..пу..

      0
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 11 ноября 2016, 17:16

      Это не сборная движется в правильном направлении. Это может быть Черчесов пытается двигаться. А сборная никуда не двигается.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 ноября 2016, 17:05

      Человек дело говорит, а многие из Вас только ничего не достигшие клаводрочеры! Идёт поиск игроков и обновление сборной, игре взяться пока неоткуда. Это нормальное явление. Уж лучше так, попробовать изменить тенденцию и изменить подход в сборной, чем устраивать катки с одними и теми же зажравшимися и постаревшими игроками типо Васи, Серёги, Гарика и прочих личностей, которые уже просто доебали своим ватокатством...

      -2
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 11 ноября 2016, 16:48

      Алкаш ты Романцев,что за херню ты несешь?Смешно до слез читать твой бред!

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2016, 16:36

      Романцев:"... сборная России движется в правильном направлении", т.е. ВНИЗ!
      Не надо защищать Черчесова, нужно сначала переизбрать состав РФС
      и РФПЛ специалистами по футболу, а не какими-то нужными кому-то людьми. Складывается впечатление, что Президенту РФ, Председателю
      Правительства, Государственной Думе и Совету Федерации всё это
      БЕЗРАЗЛИЧНО! Тогда зачем затевать проведение ЧМ-2018 в РОССИИ.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > vladimir-7 11 ноября 2016, 16:31

      Именно. И это падение называется "плоский штопор".

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > +50/-50 11 ноября 2016, 16:39

      Может быть концовкой "мёртвой петли"?

      -1
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      Рейтинг: +80

      роналдон > vladimir-7 11 ноября 2016, 23:05

      зачем? А распил бюджета! А то слишком много денег на детские пособия придется выделить. А то есть отмазка- ЧМ все съел!.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 ноября 2016, 16:36

      Настолько грустно, что не хочется смотреть и футбол целиком и сборную в частности. Так бездарно наши никогда ещё не играли. А я помню финал ЧЕ-72. СССР:ФРГ=0:0; ФРГ:СССР=3:0.
      Грустно!!!

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      Рейтинг: +14

      Просто игра > +50/-50 11 ноября 2016, 16:40

      Эм, а к чему ты сейчас вспомнил 72 год??? То, было тогда, с тех времён ни одного игрока в сборной не осталось...!
      Сейчас все новые.. да впрочем и не лучше.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > +50/-50 11 ноября 2016, 20:40

      "СССР:ФРГ=0:0" - это из другой оперы.

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      Рейтинг: +767

      товрос 11 ноября 2016, 16:04

      хотели чтобы тренер был наш ,пожалуйста,хотели чтобы футболисты за кардон не уезжали,в России играли,пожалуйста,а что толку?

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 ноября 2016, 15:59

      В прошлом уважаемый тренер, но в последнее время несёт ахинею!

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