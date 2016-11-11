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    У Акинфеева проблемы с голеностопом, он не может жестко наступить на ногу

    Тренер сборной России Гинтарас Стауче рассказал о причинах, по которым вратарь Игорь Акинфеев пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды. Напомним, голкипер получил травму в товарищеском матче против Катара (1:2).

    «У Акинфеева болит голеностоп, он не может жестко наступить на ногу. Врачи проведут обследование и уже скажут», – заявил специалист.

    Ближайший матч россияне проведут против сборной Румынии. Матч состоится 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2016 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 11 ноября 2016, 20:56

      Удачи Игорю! И не смотря на всю грязь, которую на него поливают - это лучший вратарь в России на данный момент!!!

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