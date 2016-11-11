У Акинфеева проблемы с голеностопом, он не может жестко наступить на ногу

Удачи Игорю! И не смотря на всю грязь, которую на него поливают - это лучший вратарь в России на данный момент!!!
Тренер сборной России Гинтарас Стауче рассказал о причинах, по которым вратарь Игорь Акинфеев пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды. Напомним, голкипер получил травму в товарищеском матче против Катара (1:2).
«У Акинфеева болит голеностоп, он не может жестко наступить на ногу. Врачи проведут обследование и уже скажут», – заявил специалист.
Ближайший матч россияне проведут против сборной Румынии. Матч состоится 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.