Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отбор на ЧМ-2018. Бразилия уверенно переиграла Аргентину

11 ноября 2016, 06:10
19

В ночь с четверга на пятницу состоялся один из самых интересных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором сборная Бразилии принимала на своем поле Аргентину. Встреча завершилась весьма неожиданно – со счетом 3:0 победили бразильские футболисты. Голами отметились Коутиньо, Неймар и Паулиньо. Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но это не помогло сборной Аргентины.

По итогам 11 туров сборная Бразилии набрала 24 очка, что позволило им вернуться на вершину турнирной таблицы, опередив Уругвай на одно очко. Аргентина занимает шестое место с 16-ю очками.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

Бразилия – Аргентина – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 24; 2:0 – Неймар, 45; 3:0 – Паулинью, 59.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина Коутиньо Филиппе Неймар
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoltCX
1478839736
все таки Месси без Неймара и Суареса - не тот.
Ответить
olebar73
1478840312
Похоже,ЧМ-2018 без Месси.Очень жаль.
Ответить
momwig_
1478844002
Да сдулся Месси как игрок сборной, сломался. Тут возвращайся-не возвращайся - толку немного. Арги уже привыкли на него смотреть, "за ним идти", а он сейчас им только мешает. От этого возвращения всем хуже - и ему, и сборной, увы..
Ответить
айор балдёжник
1478844468
Месси камингаутнулся)
Ответить
sochi-2013
1478845047
Игрок одной команды. И фанат денег. Спортивная составляющая футбола его не интересует. Да, он хорошо делает свою РАБОТУ(может лучше всех), но именно работу.
Ответить
GladiaGOL
1478846341
Могли бы и проиграть крупным счетом
Ответить
dzhanavar
1478848927
Месси-это не МАРАДОНА...
Ответить
Garrincha58
1478848953
Вот вам лучший футболист всех времен и народов я его в упор вчера не видел надеюсь все поняли про кого речь
Ответить
Garrincha58
1478848989
Коутиньо и Неймар красавцы!
Ответить
KARAT777
1478851565
Результат ожидаемый
Ответить
Главные новости
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
2025.11.04 00:24
ФотоТолько одного игрока РПЛ вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
2025.11.03 23:32
1
Месси побил мировой рекорд по ассистам
2025.10.15 13:46
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
2025.09.18 13:26
14
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.09.10 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
2025.09.10 11:47
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
2025.09.10 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
2025.09.10 07:48
Роналду опередил Месси по важному показателю
2025.09.07 00:45
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
2025.09.06 20:49
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»
2025.09.06 20:08
7
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
2025.09.05 22:56
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
2025.09.05 17:54
В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии
2025.09.05 16:48
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
2025.09.05 08:25
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
2025.09.05 07:09
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
2025.09.05 06:57
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
2025.09.04 12:49
1
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
2025.08.28 18:40
1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
2025.08.26 14:19
12
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
2025.08.26 13:40
9
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
2025.08.26 12:35
9
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
2025.08.26 01:10
1
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
2025.08.25 21:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+