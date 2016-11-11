Отбор на ЧМ-2018. Бразилия уверенно переиграла Аргентину

В ночь с четверга на пятницу состоялся один из самых интересных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором сборная Бразилии принимала на своем поле Аргентину. Встреча завершилась весьма неожиданно – со счетом 3:0 победили бразильские футболисты. Голами отметились Коутиньо, Неймар и Паулиньо. Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но это не помогло сборной Аргентины.

По итогам 11 туров сборная Бразилии набрала 24 очка, что позволило им вернуться на вершину турнирной таблицы, опередив Уругвай на одно очко. Аргентина занимает шестое место с 16-ю очками.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

Бразилия – Аргентина – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 24; 2:0 – Неймар, 45; 3:0 – Паулинью, 59.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)