«Интер» намерен подписать Дармиана зимой

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан попал в сферу интересов «Интера».

Сообщается, что новый главный тренер миланцев Стефано Пиоли хочет сделать Дармиана одним из своих первых приобретений на этом посту. По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне АПЛ Дармиан всего дважды выходил на поле в стартовом составе. Ранее появлялась информация, что Жозе Моуринью готов расстаться с игроком. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.