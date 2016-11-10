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    Симонян: «Красава» – это все равно что красавец, мне название мяча нравится»

    Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что остался доволен выбором названия мячу, который станут применять в матчах Кубка конфедераций-2017.

    «Красава» – это все равно, что красавец. Мне название нравится. Пусть этот красавец находит только чужие ворота. Правда, «красава» – существительное женского рода, а мяч – мужского. Забавно получается. Раз придумали, то пусть будет. Какое бы название мячу дал бы я? Никогда не задумывался об этом. В мое время имена снарядам не давали», – заявил Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 ноября 2016, 18:23

      В твое время не было отдельного комитета на зарплате по придумыванию быдло-имен разным околоспортивным предметам!
      А теперь у всех семьи есть - им тоже работа нужна!

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