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    Игнатьев: «Сборная России сильнее Катара на голову»

    Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что национальная команда должна со всей серьезности отнестись к контрольному матчу с Катаром. Сборные проведут игру сегодня, 10-го ноября, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Я обязательно буду смотреть матч. Я стараюсь смотреть футбол один, без компании, это отвлекает от процесса. Я смотрю с карандашом, отмечаю для себя что-то. А с друзьями хорошо другими вещами заниматься. Когда я смотрю футбол, я сосредоточен.

    Нужно исправлять ошибки, которые сборная России допускала в матче с Коста-Рикой. Главное, чтобы мы видели динамику формирования команды. Важно, чтобы игроки сборной России воспринимали каждую игру как последнюю. Нельзя воспринимать эти игры как товарищеские, нужно проявлять свой характер и готовиться к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Хочется, чтобы Станислав Черчесов уже определился с костяком команды, к которому бы прибавлял другие фамилии для свежести и колорита.

    В матче с Катаром нужно побеждать. Когда команда выигрывает, это придает ей уверенности в своих силах и веру в то, что она идет правильным курсом. Для внутреннего состояния игроков победы очень важны. Но отношение к таким победам должно быть приземленное. Сборная Россия сильнее Катара на голову, должны побеждать с преимуществом и не пропускать», – заявил Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 10 ноября 2016, 17:45

      Перед матчем с Коста-Рикой наши "Горе-специалисты" говорили тоже самое, а в итоге?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 16:36

      Ещё бы не победить. Для этого РФС и выбирает слабенькие команды, чтобы
      показать, что в сборной России по футболу всё идёт по плану, разработанному
      РФС и его Президентом В. Мудко, совместно с гл. тренером С. Черчесовым.

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