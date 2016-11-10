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  • Глушаков: «Может, Мамаев и Кокорин пили «Дюшес», а не шампанское»

Глушаков: «Может, Мамаев и Кокорин пили «Дюшес», а не шампанское»

10 ноября 2016, 11:55
13

Полузащитник сборной России Денис Глушаков вспомнил инцидент с хавбеком Павлом Мамаевым и форвардом Александром Кокориным, которые «отметились» после ЧЕ-2016 на вечеринке в Монако.

– Как считаете, история с шампанским в Монако повлияла на то, что Кокорина какое-то время не приглашали?

– Не исключено. Кто знает, быть может, это делалось в воспитательных целях, чтобы нападающий успокоился… Но как все обстояло на самом деле, не в курсе. Это всего лишь мои догадки. В тот момент больше думал, почему не вызывали меня. Сейчас Александр в хорошей форме – вот и вернулся.

– Виктория Лопырева, когда ее спросили про тот инцидент в Монако, сказала: «Чего обсуждать, когда ребята тратили свои деньги?» Эта ситуация не заставила вас быть более осторожным в общении с журналистами?

– В принципе нет. Никто же не знает, что тогда произошло на самом деле. Может, там и не шампанское вовсе было, а какой-нибудь «Дюшес». Что касается осторожности, то, если бы о ней думал, мы с вами здесь не беседовали бы.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Мамаев Павел Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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товрос
1478769063
неплохо в Монако летать ДЮШЕС пить
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АНЖИ ЦАХУР
1478769275
и ты туда же
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multiscan
1478769288
А может Глушаков не курил травку, а глотал "колёса"?
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478770392
Вообще вся эта история вкупе с глушаковским комментом очень напомнила мне песню А.Галича "Красный треугольник". Кому интересно, найдете по цитате: "И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, И пришли мы с ней в "Пекин" рука об руку, Она выпила дюрсо, а я перцовую За советскую семью образцовую!" Там море простора для фантазий и подмены прежних персонажей нынешними, включая того же Глушакова с Лопыревой.
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алекс88
1478770484
Ага....поехали специально в Монако чтобы отечественного буратино за 25рублей залить....не в парадной же его распивать а в ресторане...чтоб все знали этот чудо напиток
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Garrincha58
1478772813
Глушак как звезда каждый час дает инвертю а сам ничего из себя не представляет фуфел и только
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Zeff
1478774131
А Глушаков в туалете зубной порошок нюхал.
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VVM1964
1478775023
НУ ВСПОМНИЛ НЕ ГЛУШАКОВ , А ПРОВОКАТОРЫ ЖУРНАЛЮГИ , НО ОТМАЗЫВАТЬ , ТЕМ БОЛЕЕ ТАК ГЛУПО НЕ СТОИЛО .
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478775297
Нихуя се дюшес за 250 тыс евро
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Krasnodar 123
1478775315
ГЛУШАКУ ПОРА В ШОУ БИЗНЕС, МНОГО БАЗАРИТ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ!
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