Глушаков: «Может, Мамаев и Кокорин пили «Дюшес», а не шампанское»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков вспомнил инцидент с хавбеком Павлом Мамаевым и форвардом Александром Кокориным, которые «отметились» после ЧЕ-2016 на вечеринке в Монако.

– Как считаете, история с шампанским в Монако повлияла на то, что Кокорина какое-то время не приглашали?

– Не исключено. Кто знает, быть может, это делалось в воспитательных целях, чтобы нападающий успокоился… Но как все обстояло на самом деле, не в курсе. Это всего лишь мои догадки. В тот момент больше думал, почему не вызывали меня. Сейчас Александр в хорошей форме – вот и вернулся.

– Виктория Лопырева, когда ее спросили про тот инцидент в Монако, сказала: «Чего обсуждать, когда ребята тратили свои деньги?» Эта ситуация не заставила вас быть более осторожным в общении с журналистами?

– В принципе нет. Никто же не знает, что тогда произошло на самом деле. Может, там и не шампанское вовсе было, а какой-нибудь «Дюшес». Что касается осторожности, то, если бы о ней думал, мы с вами здесь не беседовали бы.