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    В МВД намерены заранее получать информацию о болельщиках-нарушителях

    Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о том, как силовые ведомства страны ведут подготовку к ЧМ-2018.

    «Мы уже сегодня выстраиваем механизм обмена информацией с зарубежными партнерами, чтобы заблаговременно получать оперативную информацию о тех болельщиках, которые планируют приехать в Россию с целью совершения противоправных действий, и быть готовыми пресечь любые провокации», – заявил он в интервью газете «Щит и меч».

    Напомним, что с июля на сайте МВД России публикуется список лиц, которые не могут посещать спортивные мероприятия на основании судебного решения.

    «На сегодняшний день в списке более 50 фамилий, и он постоянно корректируется. Полагаю, что это еще одна действенная мера для предотвращения появления на трибунах людей, изначально настроенных на организацию конфликтов и беспорядков», — добавил Колокольцев

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 10:27
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