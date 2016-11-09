Глушаков заявил, что на Евро-2016 у сборной России не было единого коллектива

Полузащитник сборной России Денис Глушаков проанализировал выступление национальной команды на прошедшем чемпионате Европы.

– В какой момент встреч со Словакией и Уэльсом поняли, что выше головы не прыгнуть?

– В первом случая был в запасе и вышел только во втором тайме, когда уступали со счетом 0:2. Но никогда нельзя опускать руки. Мы создавали неплохие шансы, перспективные подходы к воротам словаков. Просто требовалось ускориться и забить, но это получилось слишком поздно. А с Уэльсом… Никто не ожидал, что так крупно проиграем. А лично я вообще думал, что победим – ведь ребята хорошо настроились на матч.

– А вот Самедов в одном интервью сказал, что сборная разбилась на какие-то группы…

– Можно и так сказать… Единого коллектива действительно не было: каждый в своей компании, у каждого свои интересы… Не знаю, почему так произошло. Тяжело объяснить.

– Чья это вина: тренера или футболистов?

– Общая. Коллектив должны строить все вместе: и наставник, и игроки.

– Согласны с теми, кто считает, что в футболе сейчас такие заработки, которые меняют людей не в лучшую сторону?

– Это психология, которая кого-то меняет, а кого-то нет. Но, уверяю вас, на Евро-2016 никто денег не считал. Это стало бы некорректно и некрасиво. Мы просто не оправдали надежд, что доставило игрокам не меньше боли, чем болельщикам.