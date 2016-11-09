Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Погребняк: «В «Динамо» отличная атмосфера»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о задержках зарплаты в московском клубе, которые не мешают сложившейся хорошей атмосфере внутри коллектива.

    – Приятно, что руководители такого клуба наконец-то внесли какую-то ясность. А то это-то как-то мешает команде, вот эта непонятная ситуация с финансированием. Наверное, Евгений Иванович забыл сказать, что ставка на молодых, да еще и на русских. Будем готовиться.

    – Вы именно с «Динамо» связываете свое будущее?

    – Зимой будет видно.

    – Внутри коллектива есть ощущение, что СМИ нагнетают ситуацию и давят на клуб?

    – Честно – нет. Что касается коллектива, у «Динамо» отличная атмосфера в команде, я имею в виду ребят. Естественно, неприятно ждать по три, по четыре месяца, но мы же всегда можем пойти навстречу, понять друг друга. Надо просто общаться, разговаривать, а не так пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем.

    – По три-четыре месяца ждать зарплаты?

    – Ждали, какую-то часть они закрыли уже.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 9 ноября 2016, 13:26

      Кто кто аж про зарплату Паше вообще надо молчать и хоть что нибудь на поле показать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 9 ноября 2016, 11:32

      "что ставка на молодых"
      Во во, молодой блин ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 ноября 2016, 11:30

      Я бы тоже вашу зарплату подождал бы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11