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    Агент Джовинко: «Сборная Италии должна обращать внимание на игроков из МЛС и РФПЛ»

    Агент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико ответил главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре, объяснившему невызов его клиента в национальную команду незначительностью голов, забитых в МЛС.

    «Более всего меня удивили слова Вентуры. Я думаю, что невозможно быть компетентным, не обладая знаниями. Тренер сборной и его штаб обязаны ездить и просматривать всех итальянских игроков независимо от того, в каком чемпионате или какой стране они выступают.

    Я ничего ни от кого не жду. Я просто утверждаю, что статистика нападающего говорит сама за себя, а Себастьян забивает много – гораздо больше, чем другие итальянцы.

    В МЛС полно топ-спортсменов, это растущая лига, как и чемпионат России, хотя Кришито и Боккетти не попадают в сборную.

    Сборная остается целью для любого игрока. Тренер имеет право делать выбор, но он также должен подробно знать материал, имеющийся в его распоряжении», – сказал Д’Амико.

    Добавим, что Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти также являются клиентами этого агента.

    В нынешнем сезоне МЛС Джовинко сыграл 31 матч, забил 21 гол и отдал десять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    09.11.2016 00:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 9 ноября 2016, 05:39

      Джовинко из МЛС не вызывает, а Грациано Пелле из Китая вызывал. Китайская лига сильнее МЛС?

      1
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      ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 > red-white fox 10 ноября 2016, 06:57

      Пелле для пенальти берут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 ноября 2016, 04:54

      понятно что агент пропихивает своих.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 ноября 2016, 02:23

      Не ранг сборнойим ещё

      -1
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      Рейтинг: +786

      xakep01 9 ноября 2016, 01:25

      Чем чаще Кришито будет играть в центре обороны в Зените, тем больше у него будешь шансов вызываться в сборную,а может даже и играть. Мое мнение он не потянет латераля закрывающего всю бровку при схеме 3-5-2

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > xakep01 9 ноября 2016, 01:48

      В центре ему в сборной делать не чего там не могут пробиться такие ребята как Ачерби,Иццо,Романьоли,Астори и если Астори и Иццо он уступает немного,то Ачерби и Романьоли находятся на порядок выше чем Кришито.

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 > ttter 9 ноября 2016, 10:58

      + еще есть огбонна, но и скраю его врядли поставят, только если итальянцы будут играть в 4 защитника. Кто такой Иццо?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > xakep01 9 ноября 2016, 14:04

      Молодой защитник Дженоа,очень талантливых футболист.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 ноября 2016, 01:12

      РФПЛ 6 лига в рейтинге а МЛС где то далеко, сравнение бредовое...

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 01:07

      Джовинко сам выбрал деньги а не футбол,Боккети даже в Спартаке не железный игрок старта и по помоему скромному мнению Кутепов выглядит гораздо лучше итальянца,Кришито вызывается пусть на скамейку но всё же.

      3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 ноября 2016, 00:32

      Совсем недавно Кришито вызывали вроде.

      1
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