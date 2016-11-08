«ПСЖ» ищет форварда на подмену Кавани

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением еще одного нападающего в период зимнего трансферного окна. На такую мысль руководство парижан натолкнуло повреждение Эдинсона Кавани, полученное им в матче 12-го тура Лиги 1. Заменой уругвайцу мог бы стать Хесе, однако в клубе его игрой разочарованы. В текущем розыгрыше чемпионата Франции испанец принял участие лишь в шести встречах (один раз – в стартовом составе) и не записал на свой счет ни одного результативного действия. О возможных кандидатурах пока никакой информации нет.