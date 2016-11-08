Ибрагимович: «За четыре года в Париже я ни разу не пошел посмотреть на Эйфелеву башню»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его не беспокоят плохая погода и отсутствие внефутбольной жизни в городе. По словам шведа, он абсолютно не светский человек.

«Я слышал много вещей об этом городе и его погоде, но до сих пор все было хорошо. Я родом из Швеции, и у меня нет больших ожиданий, когда дело доходит до… как бы то сказать… жизни вне футбола. Я довольно простой, семейный парень. Для меня семья стоит на первом месте, все остальное менее важно.

Например, когда жил в Париже, то за четыре года я ни разу не пошел, чтобы взглянуть на Эйфелеву башню. Я хотел, чтобы они заменили ее моей статуей, но они отказались! Возможно, если они это сделают сейчас, то я приеду ее посетить», – сказал Ибрагимович.