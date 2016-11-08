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  • Ибрагимович: «За четыре года в Париже я ни разу не пошел посмотреть на Эйфелеву башню»

Ибрагимович: «За четыре года в Париже я ни разу не пошел посмотреть на Эйфелеву башню»

8 ноября 2016, 15:41
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его не беспокоят плохая погода и отсутствие внефутбольной жизни в городе. По словам шведа, он абсолютно не светский человек.

«Я слышал много вещей об этом городе и его погоде, но до сих пор все было хорошо. Я родом из Швеции, и у меня нет больших ожиданий, когда дело доходит до… как бы то сказать… жизни вне футбола. Я довольно простой, семейный парень. Для меня семья стоит на первом месте, все остальное менее важно.

Например, когда жил в Париже, то за четыре года я ни разу не пошел, чтобы взглянуть на Эйфелеву башню. Я хотел, чтобы они заменили ее моей статуей, но они отказались! Возможно, если они это сделают сейчас, то я приеду ее посетить», – сказал Ибрагимович.

Источник: 101greatgoals.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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Barsuk52
1478609658
совсем штоль
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panmon
1478610114
Так всегда бывает. Живешь и откладываешь посещение а когда пора переезжать - все некогда. Это же не значит что не видел или рядом не был... Просто намерения посетить конкретно башню, подняться - не было
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aguila_real
1478610485
ахаха) Златан в своем стиле)
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dolf666
1478614349
я уж думал Златан изменился. но последние 2 строчки поставили всё на свои места :D
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Diesel133
1478615455
он думал, что Эйфелева башня сама к нему придет))
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Raxor
1478617676
странно, что Эфелева башня сама себя на статую Ибры не поменяла
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rubinovyi2
1478671679
Уже хорошо,что ты знаешь,где она находится!
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cska-62
1478709493
При этом для поддержания имиджа Златан скромно промолчал о том, сколько раз он с семьёй в Париже посещал Лувр... А видели его там неоднократно! "Простого и семейного рубаху-парня"... Или тайного эстета?
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