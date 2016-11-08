Лебедев: «Галицкий предложил расширить РФПЛ лишь для того, чтобы отбить вложения в свой стадион»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что предложение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увеличить количество команд РФПЛ до 18-ти направлено только на то, чтобы отбить средства, потраченные на строительства нового стадиона «быков».

«Нельзя рассматривать эту инициативу просто с точки зрения увеличения количества команд, которые будут играть в РФПЛ. Во-первых, увеличится календарь. Значит, будем позже заканчивать и, возможно, раньше начинать. В климатических условиях нашей страны это будет еще ужаснее, чем сейчас. Что касается стадионов, то хороших арен не так много. Сомневаюсь, что поля в регионах выдержат большое количество игр. К этому вопросу можно вернуться после чемпионата мира. У нас в стране появится много стадионов, и уверен, что мировое первенство повысит интерес к футболу.

Сергею Галицкому просто хочется отбить вложения в свой стадион. Если «Краснодар» будет показывать красивый футбол европейского уровня, то на него будут ходить всегда. И тех 15 домашних игр чемпионата и матчей еврокубков будет достаточно, чтобы отбить деньги, которые были вложены в арену. А если из ФНЛ в РФПЛ выйдут две команды, то это не увеличит приток болельщиков. Не пойдут люди смотреть условный матч «Краснодар» – «Тосно». Это неинтересно», – сказал Лебедев.