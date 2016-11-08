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  • Лебедев: «Галицкий предложил расширить РФПЛ лишь для того, чтобы отбить вложения в свой стадион»

Лебедев: «Галицкий предложил расширить РФПЛ лишь для того, чтобы отбить вложения в свой стадион»

8 ноября 2016, 15:10
17

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что предложение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увеличить количество команд РФПЛ до 18-ти направлено только на то, чтобы отбить средства, потраченные на строительства нового стадиона «быков».

«Нельзя рассматривать эту инициативу просто с точки зрения увеличения количества команд, которые будут играть в РФПЛ. Во-первых, увеличится календарь. Значит, будем позже заканчивать и, возможно, раньше начинать. В климатических условиях нашей страны это будет еще ужаснее, чем сейчас. Что касается стадионов, то хороших арен не так много. Сомневаюсь, что поля в регионах выдержат большое количество игр. К этому вопросу можно вернуться после чемпионата мира. У нас в стране появится много стадионов, и уверен, что мировое первенство повысит интерес к футболу.

Сергею Галицкому просто хочется отбить вложения в свой стадион. Если «Краснодар» будет показывать красивый футбол европейского уровня, то на него будут ходить всегда. И тех 15 домашних игр чемпионата и матчей еврокубков будет достаточно, чтобы отбить деньги, которые были вложены в арену. А если из ФНЛ в РФПЛ выйдут две команды, то это не увеличит приток болельщиков. Не пойдут люди смотреть условный матч «Краснодар» – «Тосно». Это неинтересно», – сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (17)
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AleksandrTwo
1478607575
мне кажется, или Лебедев -мудак?
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ttter
1478608014
Билетами по 300 рублей на условный Тосно???Лебедев уже совсем с головой не дружит.
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sidul1
1478609431
почему же в рфпл работают члены,а не нормальные люди,Гальцкий порядочный человек,а чемпионат нужно расширять для того,что бы игр было больше и футболисты с российскими паспортами больше играли,а лимит срочно убирать,от которого кормятся члены и мафия.
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BorisoW
1478612767
А Лебедев мяч от шайбы отличить может?
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Krasnodar 123
1478613056
ЕСЛИ БУДУТ ИГРАТЬ ДАЖЕ РАЗ В НЕДЕЛЮ, БАБКИ ЗА СТАДИОН НЕ ОТБИТЬ ЗА СТО ЛЕТ. ЧТО ТЫ ПУРГУ ГОНИШЬ! ДУРИЛКА ТЫ КАРТОННАЯ! ХОРОШО ЕСЛИ ДЕНЕГ ЗА БИЛЕТЫ НА КОММУНАЛКУ ХВАТИТ! БАШКОЙ СВОЕЙ ДУРНОЙ ДУМАЙ ПОТОМ ГОВОРИ!
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Shaft
1478613348
На что спорим, что на Факел - Краснодар пойдут?)
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Поль
1478624308
Увеличивать, увеличивать и ещё раз увеличивать!!! Надо быть идиотом, чтобы думать об отбивке денег двумя дополнительными играми. Календарь не нужно продлевать - чаще играть надо.
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edw7777
1478625154
Лишь бы грязью облить... Кто такой этот Лебедев?!!! Я привык людей по делам, а не по словам оценивать. Галицкого знаю и уважаю, а вот этого деятеля уже нет.
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Argon
1478635315
Если не ошибаюсь, и Краснодар и Тосно еще играют в кубке и теоретически могут встретиться уже в этом сезоне. А с учетом того, что на Оренбург ходит более 20000, то и на Тосно придет не меньше.
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Argon
1478635420
И тех 15 домашних игр чемпионата и матчей еврокубков будет достаточно, чтобы отбить деньги, которые были вложены в арену. Кто этот Лебедев? Он знает сколько нужно матчей, чтоб отбить деньги вложенные в арену?
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