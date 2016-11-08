Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Капелло назвал Пеле, Марадону и Месси тремя величайшими игроками в истории футбола

    Экс-главный тренер «Милана», «Реала», «Ромы», «Ювентуса», а также сборных Англии и России Фабио Капелло считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси одним из трех величайших игроков в мировой футбольной истории наряду с легендарными Пеле и Марадоной. При этом 70-летний специалист выразил благодарность аргентинскому форварду сине-гранатовых и пожелал ему здоровья.

    «Пеле, Марадона и Месси – три самых великих футболиста в истории футбола. Их игра приносила радость болельщикам, после матчей им рукоплескали.

    Благодарю тебя, Месси, за то, что ты демонстрируешь на футбольном поле. Желаю тебе здоровья, для нас невероятно важно постоянно видеть тебя в игре. Месси – великий чемпион, он умеет творить с мячом абсолютно любые вещи», – приводит Sport.es слова Капелло.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2016 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 9 ноября 2016, 00:57

      Месси ничего своей стране не выиграл значит он не достоин быть рядом с легендами футбола, а то что он выигрывает с Барсой так там и не только его заслуга вот пусть бы он как Марадона в Наполи сыграл и я не уверен что Наполи стали бы чемпионами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 8 ноября 2016, 17:32

      ну надо же какой оригинал..охереть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 8 ноября 2016, 16:05

      Ни одного своего не назвал, хотя тренировал множество отличных игроков (Россия не в счет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11