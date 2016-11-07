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    Панченко: «Я бы попробовал свои силы в Европе, но сначала нужно добиться чего-то в России»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, ныне выступающий на правах аренды за «Динамо», заявил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, однако до этого момента чего-то добиться в России. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за бело-голубых в ФНЛ 18 матчей, в которых забил 15 голов.

    «Я бы попробовал свои силы в Европе, но сначала нужно добиться чего-то в России. Мне нравятся все европейские чемпионаты, каких-то явных предпочтений нет. Пожалуй, выделю Англию и Испанию. А еще мне нравится немецкий чемпионат», – сказал Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 9 ноября 2016, 21:26

      мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 8 ноября 2016, 18:33

      правильно сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 08:14

      Это тебе уже не светит, разве что вторая Бундеслига. и не добился ещё ничего и нигде и возраст уже не перспективный.

      0
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 8 ноября 2016, 07:43

      Для начала выиграй ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 8 ноября 2016, 07:24

      Началось

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 ноября 2016, 00:44

      молодец

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