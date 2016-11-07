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    Пятницкий считает, что «Зенит» и ЦСКА слишком слабы, чтобы конкурировать со «Спартаком» за чемпионство

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что московский клуб является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, основные конкуренты красно-белых – «Зенит» и ЦСКА – не показывают той игры, которая могла бы позволить им бороться за золотые медали. На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «Игра «Спартака» не гарантирует команде чемпионства. Но надо понимать, что соперники по сравнению со «Спартаком» очень слабы. Тот же ЦСКА, тот же «Зенит» не показывают той игры, которую можно противопоставить и конкурировать со «Спартаком». «Спартак» выглядит лучше. Я спартаковец, но дело в том, что конкуренты не показывают той игры, которая, возможно, поможет им бороться за чемпионское звание.

    Парадокс: не могу сказать, что «Спартак» в чем-то прибавил. Я могу лишь констатировать, что конкуренты на самое высокое звание очень слабы. Это касается ЦСКА и «Зенита». Я не вижу, как говорят, «руки Карреры». Ничего такого не вижу, что Каррера привил команде», – сказал Пятницкий.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2016 20:00
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 8 ноября 2016, 14:31

      АХаххахахахахаахаххахаха

      -1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 8 ноября 2016, 10:32

      Правильно, не надо рассуждать, а надо играть хорошо каждый матч!

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 8 ноября 2016, 10:29

      любит спартак медальки мерить в начале сезона... каждый раз одно и то же. пора бы им уже попридержать свои языки, и научиться играть ровно на протяжении всего сезона.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 ноября 2016, 09:52

      посмотрим на спартак весной

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      Ответить
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 8 ноября 2016, 09:29

      Посмотрим на Спам и его чемпионство, когда у него 30% основного состава будет в лазарете. Да и вообще, чемпионат заканчивается в мае.

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 8 ноября 2016, 09:17

      Ничего против не имею чемпионства СпаМа но как обычно у красно белых в начале наберут очки , а потом будут играть через раз. Так что в пятерке будут но чемпионство не факт .

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 8 ноября 2016, 09:16

      Оно конечно - не прибавил ни в чем. Раньше если и показывали игру, то фрагментами, на индивидуальном мастерстве, сейчас - большую часть в большинстве матчей. В прошлом сезоне каждый гол был каким-то чудом, ибо ощущения что вот-вот должны забить я почти ни в одном матче не помню. В свои ворота - наоборот, можно было быть практически всегда уверенным - пустят. Ну ничего не изменилось. Совсем, ага.



      Куда ж деть, каким стрехнином вытравить этот проклятый "квасной патриотизм" из голов наших ветеранов?! Давайте уж ещё годика пол поговорите про "команду Аленичева"... чтобы уже вас потом совсем никто не слушал.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 ноября 2016, 09:13

      Пятницкий слишком хвастлив, чтоб его всерьез слушать.

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      Рейтинг: +3120

      erma 8 ноября 2016, 08:06

      пошло-поехало. Дайте Спартаку поиграть немного, а то все по факту все великие оракулы. Если бы ваши деньги были бы там же, где ваш язык, то трепались бы меньше.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 ноября 2016, 06:18

      посмотрим.

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