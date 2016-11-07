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  • Шашков: «Лучше играть в минус семь сейчас, чем в плюс 40 в июле»

Шашков: «Лучше играть в минус семь сейчас, чем в плюс 40 в июле»

7 ноября 2016, 15:53
15

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков призвал не спешить с возвращением чемпионата России на систему «весна-осень». По его мнению, в любом календаре есть свои плюсы и минусы.

«Моя позиция такова, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Календарь РФПЛ все равно накладывается на чемпионаты мира, Европы, еврокубки. Может, где-то и появится один тур. Даже если бы сейчас заканчивался чемпионат, мы, что, играли бы в другую погоду?

Не стал бы сейчас что-то резко менять, хотя бы подождал бы до домашнего чемпионата мира. Выход нужно искать в хороших стадионах и соблюдении самого календаря, что, в принципе, в последние годы у нас соблюдается. Играть в июле в плюс 40 не так комфортно, как в минус семь в ноябре. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но в первую очередь условия должны быть хорошими и для футболистов, и для болельщиков», – сказал Шашков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (15)
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filosof sparty
1478523619
Плюс 40!? И часто у нас такая температура!???
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Parham
1478523776
+++++++++++++++++++++++
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momwig_
1478523789
+40 - это он гипотетически? Тогда - да, а у нас в стране лучше играть летом.
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dimon2602
1478525594
Естественно раньше было лучше чем сейчас, зачем вообще было равняться на Европу если у них другие климатические условия
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Фан666
1478530538
В России играют для себя а не для болельщиков, вроде всякие Аршавины и Кокорины вам уже давно это всё популярно объяснили. Все ваши неудобства это ваши личные а им начхать на всё, даже на результат.
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Бриг
1478533080
В метель и без зрителей-круто! Даже по телевизору смотреть неприятно. Лучше уж настоящей зимой. А если серьезно, то огромный летний перерыв с нашим климатом для большинства городов кажется нелепым, особенно сейчас.
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ГенГриг
1478533506
Кардинально против нынешнего. Нужно возвращаться на весну - осень, как ранее.Ведь фактически каждому клубу нужны два подготовительных сбора на один чемпионат. Да и чемпионат какой то рванный получается.А чтоб не играть в жару летом надо ставить матчи летом на вечер, а не в угоду телевизионщикам ,когда им угодно.И до декабря никто играть не будет если весной и летом ставить через неделю 2 тура играть, одну неделю один тур, вторую два. Посмотрите советский календарь, а ведь тогда 18 команд было,и ничего.Чемпионат заканчивался в начале ноября. играли по 2 тура в неделю и не умирали, Не то что нынешние легионеры- миллионеры. Конечно 30 летним бегать две игры или 20 летним нашим молодым пацанам тогда еще и на режиме. Вот и делайте выводы господа чиновники кому больше нужен наш футбол и для кого. Слабо провести интернет- рефередум.? ведь вы всегда кричите что футбол для болельщика.
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Борис23
1478541068
Нормальная система. Начинают играть на нормальных полях, а не на огородах, и заканчивают тоже. А искусственные поля надо менять на естественные, чтобы травм меньше было
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plaff77
1478650656
Почему бы не сделать календарь как при весна-осень, и оставить осень-весна, летний перерыв сократить, закончить играть в ноябре, а не в декабре, как раньше???
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