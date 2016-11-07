Шашков: «Лучше играть в минус семь сейчас, чем в плюс 40 в июле»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков призвал не спешить с возвращением чемпионата России на систему «весна-осень». По его мнению, в любом календаре есть свои плюсы и минусы.

«Моя позиция такова, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Календарь РФПЛ все равно накладывается на чемпионаты мира, Европы, еврокубки. Может, где-то и появится один тур. Даже если бы сейчас заканчивался чемпионат, мы, что, играли бы в другую погоду?

Не стал бы сейчас что-то резко менять, хотя бы подождал бы до домашнего чемпионата мира. Выход нужно искать в хороших стадионах и соблюдении самого календаря, что, в принципе, в последние годы у нас соблюдается. Играть в июле в плюс 40 не так комфортно, как в минус семь в ноябре. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но в первую очередь условия должны быть хорошими и для футболистов, и для болельщиков», – сказал Шашков.