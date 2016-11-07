Комиссия ФИФА нанесла очередной визит на стадион в Санкт-Петербурге

Комиссия ФИФА вновь нанесла визит на стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В этот раз целью является осмотр площадок и оборудования, предназначенных для трансляции матчей Кубка конфедераций-2017. К приезду гостей в чашу арены вновь закатили поле, которое подвергнется тестированию на предмет вибрации. При этом, по информации источника, результаты тестов могут оказаться не совсем верными, так как с первого ноября поле находилось снаружи стадиона, а это означает, что в связи с холодной погодой, его основа – грунт и песок – могли смерзнуться и изменить свои характеристики.

Напомним, 31-го октября инспекторы ФИФА после тестирования выкатного поля отметили наличие вибрации на нем во время прыжков и бега.