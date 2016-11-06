«Бавария» поспорит с «Тоттенхэмом» за Иско

Руководство «Баварии» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Иско. По информации источника, мюнхенский клуб готов приобрести футболиста во время зимнего трансферного окна. Кроме «Баварии», на 24-летнего хавбека также претендует «Тоттенхэм», который хочет взять игрока в аренду.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг договоренности с Иско о продлении контракта. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.