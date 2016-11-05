Врба: «Матч с «Локомотивом» закончился уже на пятой минуте»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели крупное поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.

«Игра закончилась уже на пятой минуте, когда «Локомотив» сделал счет 2:0. Потом соперник действовал так, как ему нужно. Мы пытались что-то изменить во втором тайме, сделали несколько замен, но, к сожалению, ничего не получилось», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш Футбол».