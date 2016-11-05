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    Врба: «Матч с «Локомотивом» закончился уже на пятой минуте»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели крупное поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.

    «Игра закончилась уже на пятой минуте, когда «Локомотив» сделал счет 2:0. Потом соперник действовал так, как ему нужно. Мы пытались что-то изменить во втором тайме, сделали несколько замен, но, к сожалению, ничего не получилось», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      donking 6 ноября 2016, 16:14

      как буд то играли профессионалы и любители после такого просмотра про подает желания болеть за Анжи и смотреть футбол полное разочерования

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