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    Райт: «Хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», размазал их!»

    Бывший игрок «Арсенала» Йан Райт поделился ожиданиями накануне матча «канониров» против «Тоттенхэма» в рамках 11-го тура АПЛ.

    «Я хочу, чтобы «Арсенал» прибил «Тоттенхэм», абсолютно размазал их! «Арсенал» забивает голы, они чувствуют себя уверенными, легкими.

    Озил и Санчес находятся во вдохновляющей форме. Голы забивают все.

    У «Тоттенхэма» Янссен не забивал, поэтому у Кейна нет времени стоять в стороне и ждать. Когда Кейн вернется, на него будет оказано давление, ведь команда должна начать забивать», – сказал Райт.

    Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.11.2016 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 ноября 2016, 22:09

      Лестер: "в забеге двух лошадей, тоттенхэм умудрился прийти третьим")))) это судьба кур!!!!!!!!!))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7

      sparxx2 > ruverzema29rus 5 ноября 2016, 23:12

      Клоун

      -2
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      Рейтинг: +7

      sparxx2 5 ноября 2016, 20:44

      Вечно вторыми были, есть и будете, по крайней мере в Северном Лондоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 20:15

      Райт подслушал Пескова? Тот тоже предлагал размазать печень по асфальту. А-а, ты же не знаешь кто такой Песков.

      -1
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      Рейтинг: +77

      чифа 5 ноября 2016, 19:05

      СОГЛАСЕН )

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 19:04

      Я тоже этого хочу

      -1
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