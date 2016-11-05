Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селихов признался, что хотел бы перейти в европейский клуб

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов признался, что как и любой игрок, желающий прогрессировать, он мечтает перебраться в один из европейских чемпионатов. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 22-летнему стражу ворот со стороны «Лацио».

    «Мне нечего сказать об интересе со стороны «Лацио», лучше спросить непосредственно у моего агента. Конечно, мне было бы весьма интересно испытать свои силы в Европе.

    Каждый игрок, желающий прогрессировать, мечтает перебраться в европейский клуб. Я слежу за всеми чемпионатами Старого Света, и в том числе за Серией A. Считаю ее одной из лучших лиг в мире. Я еще не был в Италии. К сожалению, у меня нечасто получается путешествовать», – сказал Селихов.

    Источник: Itasportpress

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2016 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 5 ноября 2016, 20:20

      лучше в Лацио чем в бомжатник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 ноября 2016, 18:09

      Лацио?!


      Второй Маркетти им явно не нужен!)))


      ЗЫ:Неплохой вратарь,но слишком высокая планка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11