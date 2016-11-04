Кейн сможет сыграть против «Арсенала»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

«Гарри будет в составе. Могу подтвердить, что он сможет сыграть. Я еще должен решить, ставить ли его в стартовый состав или оставить в запасе. Он провел отличную тренировку. Он готов», – сказал Покеттино.

В прошлом сезоне АПЛ Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, забив 25 голов.