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    Кейн сможет сыграть против «Арсенала»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

    «Гарри будет в составе. Могу подтвердить, что он сможет сыграть. Я еще должен решить, ставить ли его в стартовый состав или оставить в запасе. Он провел отличную тренировку. Он готов», – сказал Покеттино.

    В прошлом сезоне АПЛ Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, забив 25 голов.

    Источник: The Guardian

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    04.11.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      sparxx2 5 ноября 2016, 13:39

      Ну не Гарри, а Харри - это два разных имени.
      Ну, а так то да, думаю полезен будет однозначно в таком дерби.

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