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    Гвардиола: «Посмотрим, сможете ли вы угадать, кто повздорил с Месси»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что зачинщиком конфликта с Лионелем Месси после матча Лиги чемпионов против «Барселоны» был Микель Артета.

    «Я говорил с Артетой. Это невозможно. Он восхищается и самой «Барселоной», и Месси. Насколько я знаю Микеля, это один из самых приятных людей, встреченных мной в жизни. Невозможно, чтобы он вступил в перепалку с другим отличным человеком – Месси. Невозможно.

    Сначала говорили про Фернандиньо, теперь – Артета. Посмотрим, кто будет завтра. Посмотрим, сможете ли вы все же угадать, кто это был», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 20:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 ноября 2016, 10:38

      Да пошел ты,умник...

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 ноября 2016, 02:13

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 ноября 2016, 00:14

      Агуэро наверно- уговаривал его в сборную вернутся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 21:34

      Похоже, что Гвардиола слегка прибалдел после победы над Барсой, раз несёт такую фигню.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 4 ноября 2016, 21:30

      Фернандиньо - точно

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 4 ноября 2016, 20:28

      Если бы играл туре то сразу подумал бы на него а так даже и предположить сложно

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