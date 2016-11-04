Промес вызван в сборную Голландии, но вряд ли выйдет на поле

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд заявил, что вызвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в национальную команду, однако его участие в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Бельгии и Люксембурга под вопросом.

«По Квинси мы ждем результатов обследования его лодыжки, которое было сделано сегодня. Велика вероятность, что с бельгийцами он не сыграет. Возможно, он не сыграет и с Люксембургом», – цитирует Блинда Metronieuws.