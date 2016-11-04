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    Промес вызван в сборную Голландии, но вряд ли выйдет на поле

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд заявил, что вызвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в национальную команду, однако его участие в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Бельгии и Люксембурга под вопросом.

    «По Квинси мы ждем результатов обследования его лодыжки, которое было сделано сегодня. Велика вероятность, что с бельгийцами он не сыграет. Возможно, он не сыграет и с Люксембургом», – цитирует Блинда Metronieuws.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 ноября 2016, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну еще бы, играя за такое дно, какой может быь стартовый состав в сборной Нидерландах? ) смешно

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 4 ноября 2016, 17:41

      та он хоть развеется после конской порки....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 ноября 2016, 16:38

      пусть лечится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 4 ноября 2016, 15:36

      Здоровья!

      3
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