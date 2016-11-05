Примера. «Реал Сосьедад» нанес поражение «Атлетико»

В матче 11-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле добился победы над «Атлетико» – 2:0. Отметим, что данное поражение стало для мадридского клуба вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Кроме того, оба гола в ворота «матрасников» были забиты с пенальти. Последний раз «Атлетико» пропускал в одной игре два мяча с одиннадцатиметровой отметки в 2011 году.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вела, 54 (с пенальти); 2:0 – Виллиан Жозе, 75 (с пенальти).

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