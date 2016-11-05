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Примера. «Реал Сосьедад» нанес поражение «Атлетико»

5 ноября 2016, 20:04
11

В матче 11-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле добился победы над «Атлетико» – 2:0. Отметим, что данное поражение стало для мадридского клуба вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Кроме того, оба гола в ворота «матрасников» были забиты с пенальти. Последний раз «Атлетико» пропускал в одной игре два мяча с одиннадцатиметровой отметки в 2011 году.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вела, 54 (с пенальти); 2:0 – Виллиан Жозе, 75 (с пенальти).

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетико
Комментарии (11)
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Aztec58
1478365723
Молодца!
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АлёшкА91
1478365760
Реал отомстил за Ростов!!!
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iron_Savior
1478366306
После Ростова ещё не очухались...видать сильно их потрепал Бекиич и Ко
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Андрей Ермошин
1478367403
Видимо после матча с Ростовом у Атлетико силенки не восстановились.
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iron_Savior
1478367779
Получается Ростов повлиял на чемпионскую гонку в Ла лиге...
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Просто игра
1478370026
Бывает, как оказалось... Барселона тоже проигрывала и в ничью играла. Ну теперь пока на 1 месте стоит Реал...
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VLAD25
1478371172
Разыгрался Сосьедад
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15112007
1478376988
нежданчик для Атлетико и всех, кто на него ставил.
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1bear
1478380418
...эх-не хватило,а хотел ставить на Сосьедад-уж больно их вратарь нравится...
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diadushka
1478450212
Команда защитников видимо поверили в себя и решили в атакующий футбол поиграть?))) Получайте 2 банки!!! Сосьедад красавцы, все бы так наказывали анти-футбол! атлеты давайте в следующем матче снова в своем стиле - 11 игроков в своей штрафной! Атакующий футбол это не про вас
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