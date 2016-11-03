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    Лига чемпионов. «Монако» разгромил ЦСКА благодаря дублю Фалькао

    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях крупно уступил «Монако». Дублем у французов отметился Радамель Фалькао. В другом матче «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Байеру».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур

    Монако – ЦСКА – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жермен, 13; 2:0 – Фалькао, 29; 3:0 – Фалькао, 41.

    Монако: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лема, Жемерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао (Каррийо, 74), Жермен (Мбаппе, 85), Силва.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Набабкин,90), Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 71), Головин, Ионов, Страндберг (Траоре, 63).

    Предупреждения: Жемерсон, 24 – Головин, 90.

    Тоттенхэм – Байер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кампль, 65.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 00:41
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 ноября 2016, 09:00

      Время Слуцкого в ЦСКА прошла... Это ясно всем,в том числе и самому Леониду. Гинеру пора решиться.

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 3 ноября 2016, 08:38

      А все просто. Матч договорной. Договорной. Договорной.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 ноября 2016, 08:07

      Локо, Спартак, Монако... Кто следующий в очереди покататься на пони?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 ноября 2016, 08:06

      Завсегда рад поражению команды Гинера.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Aztec58 3 ноября 2016, 16:00

      Значит ты даун

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Niepel 3 ноября 2016, 07:42

      Тоска смотреть такую игру! Сидят все умники - Слуцкий, Онопко, Овчинников - "пожинают" плоды своей работы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 ноября 2016, 06:53

      Доколе! Мы будем терпеть это из года в год повторяющееся позорище?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 ноября 2016, 06:28

      вот в очередной раз наглядно показано что цска на сегодняшний момент полное гавно и канифей и берёзы с игашом давно сдулись их звезда уже закатилась не пазорьте РОССИЮ про лосину и говорить противно только тупой или слабоумный мог выпустить это убожество на поле за сим привет лёне

      1
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      Рейтинг: +28

      Шелдон 3 ноября 2016, 01:59

      Уважаемые Армейцы Москвы! Выпили дохера коньяка во время просмотра матча, болели, орали и.т.д. Вот честно слово: - стыдно за Вас...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Шелдон 3 ноября 2016, 08:15

      Стыдно не то слово! Вот бы Ростову эту группу, была бы у нас команда в плэй офф Лиги Чемпионов от России!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Totti11 3 ноября 2016, 16:00

      Ага конечно...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      LSV__911 3 ноября 2016, 01:16

      Говорю уже в 1001-й раз: Слуцкий не тренер !!!! Г-н Гинер! Ну сколько можно держать в команде это недоразумение, умеющее только раскачиваться на скамейке запасных?! Ну когда?! Когда в ЦСКА появится НОРМАЛЬНЫЙ тренер?! Ради Бога, уберите пожалуйста Лёню из команды!!! Дайте Великому Клубу шанс на возрождение! P.S.: Как болельщику ЦСКА с 1982 года, мне обидно до слёз!... смотреть на это посмешище !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > LSV__911 3 ноября 2016, 01:17

      Деньги деньги ... их просто нет
      Грядет глобальный кризис.. практически все позиции надо менять ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > LSV__911 3 ноября 2016, 01:22

      Дай бог абромович поможет )) вроде слушок был

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      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Drama 3 ноября 2016, 07:14

      Он вообще то друг детсва гинера чепушило

      1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > LSV__911 3 ноября 2016, 17:03

      Да, стыдно было наблюдать за игрой ЦСКА.
      Но я не согласен с тобой, по поводу что Слуцкий не тренер.

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      Рейтинг: +759

      sevsor 3 ноября 2016, 01:11

      Недолюбливаю Карпина, но вынужден согласиться, что когда заходит разговор о том, что тренер не смог настроить игроков на игру, Карпин говорит: "О какой специальной настройке может идти речь, если игроки все профи, получают огромные деньги, и дополнительно им напоминать что, надо выигрывать - вы получите ещё много деньги, - это чушь!". Значит они не профи, а обычные любители, собравшиеся погонять мячик после работы...

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