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    «Интер» предложил Хиддинку контракт на полтора года

    «Интер», во вторник уволивший с поста главного тренера Франка де Бура, предложил голландскому специалисту Гусу Хиддинку контракт на полтора года.

    Сообщается, что по истечению контракта с Хиддинком в 2018 году, итальянский клуб планирует пригласить тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Последним местом работы голландца был английский «Челси», который он возглавлял в сезоне-2015/16. В 2006-2010 годах специалист был главным тренером сборной России, с которой добился наивысшего достижения в ее истории – бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

    Источник: Football Italia

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    02.11.2016 22:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 00:07

      Интер сейчас как клоака! Былого величия уже нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 2 ноября 2016, 22:44

      У Гуса Ивановича деньги кончились?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 2 ноября 2016, 22:32

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