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    Со сборной Боливии сняли четыре очка в отборе на ЧМ-2018 из-за натурализованного игрока

    ФИФА присудила сборной Боливии технические поражения со счетом 0:3 в матчах отбора на ЧМ-2018 против команд Перу и Чили.

    Боливийцы наказаны за появление на поле в этих играх защитника Нельсона Кабреры, который ранее получил боливийский паспорт, однако не имел права выступать за эту страну.

    Таким образом, сборная Боливии потеряла четыре очка, лишившись победы над Перу (2:0) и ничьей с Чили (0:0). Добавим, что благодаря двум появившимся баллам чилийцы опередили Аргентину и поднялись на пятое место.

    Источник: ФИФА

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    01.11.2016 19:45
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