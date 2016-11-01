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    Клозе присоединился к тренерскому штабу сборной Германии

    Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении игровой карьеры. Сообщается, что 38-летний футболист вошел в тренерский штаб национальной команды для приобретения опыта.

    В течение карьеры Клозе защищал цвета «Кайзерслаутерна», «Вердера», «Баварии» и «Лацио». Форвард является двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем национального кубка, победителем Суперкубка Германии, двукратным обладателем Кубка немецкой лиги, финалистом Лиги чемпионов и обладателем Кубка Италии.

    Кроме того, игрок носит звание лучшего бомбардира сборной Германии (71 забитый мяч), в составе которой он становился чемпионом мира, а также обладателем серебряных и бронзовых (дважды) медалей первенств планеты. Помимо прочего, в его активе серебро и бронза чемпионатов Европы.

    Источник: DFB

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    01.11.2016 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      гууд 1 ноября 2016, 19:05

      И не одно упоминания о том что он лучший бомбардир ЧМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Ниязик > гууд 1 ноября 2016, 19:54

      кстати да

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 1 ноября 2016, 18:23

      Правильное решение.

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 1 ноября 2016, 17:39

      Удачи легенда!

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 1 ноября 2016, 17:03

      трудяга Мирослав, удачи на тренерском поприще. а если поприще попрёт, то и трофееев со сборной желаю!

      0
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 1 ноября 2016, 17:00

      Миро-легенда)
      Успехов

      0
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