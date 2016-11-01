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    Черчесов: «Обратились в ФИФА, чтобы Фернандесу разрешили выступать за сборную России уже в ближайших матчах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нахождение защитника ЦСКА Марио Фернандеса в дополнительном, а не в основном списке вызванных для подготовки к контрольным поединкам игроков связано с тем, что он пока не имеет права выступать за российскую национальную команду. По словам специалиста, в настоящее время предпринимается все возможное, чтобы 26-летний футболист смог играть за сборную России в товарищеских встречах.

    – В дополнительном списке вновь оказался Марио Фернандес. Проясните, когда он может играть за сборную России?

    – Мы отправили запрос в Футбольную федерацию Бразилии. Вчера получили от них ответ: они не против, чтобы Марио проводил за нас товарищеские матчи. Мы оперативно, уже сегодня, послали письмо в ФИФА, чтобы игрок не в апреле, а, если есть возможность, уже сейчас смог выходить на поле. Все-таки у нас контрольные, а не официальные встречи. Может, в порядке исключения за эту неделю мы получим от ФИФА разрешение. Если так произойдет – будем рады.

    – В дополнительном списке Фернандес значится именно потому, что пока его статус не определен?

    – Да. Сегодня он играть не может. Поэтому и находится в числе двух дополнительно привлеченных. Но подчеркиваем: есть надежда, что нам все-таки оперативно дадут ответ в ту или иную сторону, и этот вопрос закроется. И понятно, что нам хотелось бы, чтобы Марио был полноценным членом команды, реально претендующим на выход на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 1 ноября 2016, 16:25

      Марио действительно усилит сборную, хорошее "приобретение" для нас

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 ноября 2016, 15:47

      Первой натурализацию футболистов практиковала Беларусь. Ренан Брессан, если кто помнит. Какой оказался результат, напоминать не стоит. Что, Россия решила на те же грабли наступит, и похоже, не один раз? Россияне, а не стыдно вам за свою огромную страну, что в сборную иностранцев тащите?

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