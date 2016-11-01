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    Черчесов вызвал Комбарова, Глушакова и Кокорина в сборную России, Дзюба – вне заявки

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 24-х футболистов, которые получат вызов в национальную команду для подготовки к товарищеским встречам с Катаром и Румынией. Игры пройдут 10 и 15 ноября соответственно. Отметим, что после некоторого перерыва в сборную вновь приглашены защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, хавбек красно-белых Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Александр Кокорин. При этом двое других представителей петербургского клуба – Артем Дзюба и Олег Шатов – остались за ее бортом.

    Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе тренерский штаб команды привлечет еще двоих игроков – защитников Георгия Джикию («Амкар») и Марио Фернандеса (ЦСКА).

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»).

    Нападающие: Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

    Источник: РФС

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    01.11.2016 12:33
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 6 ноября 2016, 22:02

      Нам всем предлагают расслабиться и получать удовольствие...

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 1 ноября 2016, 22:20

      шишкин комбаров миранчук могилевец какого куя тут забыли,

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 ноября 2016, 18:41

      Березуцкий опять заслужил вызов в сборную, несмотря на то что автогол в прошлой игре соорудил и пенальти в свои ворота. Играет на уровне сборной, да уж.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 ноября 2016, 18:00

      Кержаков не чем не хуже Джанаева . Тигиев-довольно таки перспективный футболист, в нем виден напор и желание . Кокорина необходимо сместить с фланга в центр атаки ,я думаю Станислав Саламович так и сделает.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 1 ноября 2016, 16:34

      Васин, Комбаров, Шишкин, Могилевец, Миранчук - лишние люди! Кем заменить? Пожалуйста: Нойштедтер(Бурлак), Щенников(Набиуллин), Фернандес(Смольников), Жоазиньо(Юсупов), Шатов(Ионов)! Так получается, что за сборную играют не сильнейшие, а удобные для тренера, есть люди которые выше по классу присутствующих, но почему то они не вызываются...Еще один нюанс, нам надо наигрывать состав к 18-му году, надо вызывать перспективных футболистов, какой смысл вызвать возрастных, тем кому на ЧМ будет уже за тридцать...нет подходящих на позициях? Так наигрывайте, целых два года товарняков дается на это! А с таким составом успеха не будет , будем на том уровне где находимся в рейтинге и по игре...сборная катится вниз, конечно, может выиграют щас этих футбольных карликов и будут трещать про выигрыш на чемпионате мира...но это все тщетно... Не уровень.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 ноября 2016, 15:58

      что за играки лавки тут? где Беленов? почему за один гол сразу возвращают сбитого летчика?

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 ноября 2016, 15:35

      Каждый матч ротация надо бы уже какой то конкретный выбор сделать

      0
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > MEHROJ ЗЕНИТ 1 ноября 2016, 18:52

      Черчесов правильно делает, просматривая многих игроков, только так можно найти лучших, а потом и наигрывать сборную

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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 ноября 2016, 15:22

      Шатов вне состава? Слишком большая ротация. Пора определяться по основному составу, а то так до ЧМ будем экспериментировать.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > marslond 1 ноября 2016, 15:30

      Есть состав :
      СССР:
      ВР 1 Лев Яшин
      ЗЩ 2 Гиви Чохели
      ЗЩ 3 Анатолий Маслёнкин
      ЗЩ 4 Анатолий Крутиков
      ПЗ 5 Юрий Войнов
      ПЗ 6 Игорь Нетто
      НП 7 Слава Метревели
      НП 8 Валентин Иванов
      НП 9 Виктор Понедельник
      НП 10 Валентин Бубукин
      НП 11 Михаил Месхи
      Тренер
      Флаг СССР Гавриил Качалин

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > marslond 1 ноября 2016, 15:34

      Чемпионы и неоднократные призёры чемпионатов Европы.Бронзовые призёры чемпионата мира в 1966!
      Состав годится? Играли почти даром!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 ноября 2016, 15:02

      Да поймите-же наконец :-Без Цолмона и Алтанхуяга победители Биркиркары просто устанут забивать и тогда- пиши пропало!

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 ноября 2016, 14:40

      И всё-же в средней линии не хватает степного свежего ветра в лице Муруна Алтанхуяга и на острие кинжальных атак- молниеносного Алтансухийна Цолмона.
      Только время может поспорить с безупречным выбором...

      -3
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